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Пидручный завоевал золото чемпионата мира по биатлону

Чемпионом мира по биатлону в гонке преследования стал капитан сборной Украины Дмитрий Пидручный.

Пидручный завоевал золото чемпионата мира по биатлону

Дмитрий Пидручный смог закрыть все мишени и вышел первым с преимуществом в 15,1 секунду. Он принес мужскому украинскому биатлону первое золото чемпионатов мира в истории.

Об этом сообщает Isport.ua.

Однако начало для него было не совсем удачным, он начал гонку в неспешном темпе и дважды промахнулся. Однако потом он полностью реабилитировался и обошел своего главного противника – лидера Кубка мира норвежца Йоханнеса Бе. Он расположился на второй ступени, а француз Кантен Фийон Майе занял третье место.

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К слову, накануне старта чемпионата мира по биатлону в Эстерсунде биатлонистка едва не застрелила судью.

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