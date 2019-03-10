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Підручний завоював золото чемпіонату світу з біатлону

Чемпіоном світу з біатлону у гонці переслідування став капітан збірної України Дмитро Підручний.

Підручний завоював золото чемпіонату світу з біатлону

Дмитро Підручний зміг закрити всі мішені і виборов золото з перевагою у 15,1 секунду. Він приніс чоловічому українському біатлону перше золото чемпіонатів світу в історії.

Про це повідомляє Isport.ua.

Однак початок для нього був не зовсім вдалим, він почав гонку у неспішному темпі і двічі промахнувся. Однак потім він повністю реабілітувався і обійшов свого головного супротивника – лідера Кубку світу норвежця Йоханнеса Бе. Норвежець розташувався на другому ступені, а француз Кантен Фійон Має посів третє місце.

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До речі, напередодні старту чемпіонату світу з біатлону в Естерсунді біатлоністка ледь не застрелила суддю.

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