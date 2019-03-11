В США в возрасте 23 года скончалась Кэтлин Келли – трехкратная чемпионка мира и серебряный призер Олимпийских игр по велотреку.

Смерть Кэтлин Келли подтвердил президент USA Cycling Роб ДеМартини.

Причина смерти молодой американской спортсменки неизвестна.

С 2016-го по 2018-й год она три раза подряд побеждала на чемпионате мира по велотреку, серебряную медаль Кэтлин Келли получила на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро в 2016 году.

Кроме того, спортсменка выиграла бронзовые медали в индивидуальных гонках на чемпионатах мира в 2017 и 2018 годах.

Она также участвовала в соревнованиях Rally UHC Cycling на шоссе.

Келли родилась в городе Сент-Пол, в 2018 году закончила университет Миннесоты со степенью по математике и китайскому языку, а также изучала вычислительную и математическую инженерию в Стэнфордском университете.

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К слову, недавно внезапно умер 21-летний российский боец смешанных боевых искусств Аркадий Лисин.

Фото: USA Cycling