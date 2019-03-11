У США у віці 23 роки померла Кетлін Келлі – триразова чемпіонка світу та срібна призерка Олімпійських ігор з велотреку.

Смерть Кетлін Келлі підтвердив президент USA Cycling Роб ДеМартіні.

Причина смерті молодої американської спортсменки невідома.

З 2016-го по 2018-й рік вона тричі поспіль перемагала на чемпіонаті світу з велотреку, срібну медаль Кетлін Келлі здобула на Олімпіаді у Ріо-де-Жанейро у 2016 році.

Окрім того, спортсменка виграла бронзові медалі у індивідуальних гонках на чемпіонатах світу у 2017 та 2018 роках.

Вона також брала участь у змаганнях Rally UHC Cycling на шосе.

Келлі народилася в місті Сент-Пол, у 2018 році закінчила університет Міннесоти зі ступенем з математики і китайської мови, а також вивчала обчислювальну та математичну інженерію у Стенфордському університеті.

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До слова, нещодавно раптово помер 21-річний російський боєць змішаних бойових мистецтв Аркадій Лісін.

Фото: USA Cycling