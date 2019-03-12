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Салах: Готов пожертвовать мечтой о ЛЧ, ради победы в АПЛ

Футболист Ливерпуля Мохаммед Салах признался, что готов пожертвовать мечтой о Лиге чемпионов ради триумфа в чемпионате Англии.

Мохаммед Салах

Накануне ответного матча в 1/8 финала ЛЧ против Баварии форвард Ливерпуля Мохаммед Салах признался, что желание болельщиков для него важнее чем собственные мечты.

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Египтянин готов пожертвовать Лигой чемпионов, ради триумфа в английской Премьер-лиге.

— Буду честным: для меня самый престижный турнир — это Лига чемпионов. Но мечта всего города и клуба — это победа в АПЛ. Поэтому я буду рад пожертвовать своей мечтой ради их мечты. Но если мы выиграем оба турнира, будет замечательно. И именно это мы попытаемся сделать.

Последний раз красные побеждали в чемпионате Англии в сезоне-1989/90. За 8 туров до завершения АПЛ Ливерпуль отстает от Манчестер Сити на одно очко.

Напомним, в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов Ливерпуль и Баварии расписали ничью на Энфилде.

Источник: Sky Sports

Фото: Getty Images

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