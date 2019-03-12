Футболіст Ліверпуля Мохаммед Салах зізнався, що готовий пожертвувати мрією про Лігу чемпіонів заради тріумфу в чемпіонаті Англії.

Напередодні матчу-відповіді в 1/8 фіналу ЛЧ проти Баварії форвард Ліверпуля Мохаммед Салах зізнався, що бажання вболівальників для нього важливіші за власні мрії.

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Єгиптянин готовий пожертвувати Лігою чемпіонів, заради тріумфу в англійській Прем’єр-лізі.

— Буду чесним: для мене найпрестижніший турнір — це Ліга чемпіонів. Але мрія всього міста і клубу — це перемога в АПЛ. Тому я буду радий пожертвувати своєю мрією заради їх мрії. Але якщо ми виграємо обидва турніри, буде чудово. І саме це ми спробуємо зробити.

Востаннє червоні перемагали у чемпіонаті Англії у сезоні-1989/90. За 8 турів до завершення АПЛ Ліверпуль відстає від Манчестер Сіті на одне очко.

Нагадаємо, у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів Ліверпуль та Баварії розписали нічию на Енфілді.