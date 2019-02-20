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Это Энфилд! Фанаты Ливерпуля заглушили гимн Лиги чемпионов песней YNWA

Фанаты Ливерпуля устроили традиционный музыкальный перформанс на Энфилде, заглушив гимн Лиги чемпионов перед матчем против Баварии.

Фанати Ліверпуля

Фанаты Ливерпуля устроили традиционный перформанс на Энфилде.

Перед началом матча 1/8 финала Лиги чемпионов между Ливерпулем и Баварией болельщики красных затянули мелодичную Allez Allez Allez, которая стала особенно популярной за последние несколько сезонов.

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А вот традиционную You’ll neber walk alone, которую обычно включают на Энфилде перед выходом игроков на поле не включили из-за нововведений.

Поэтому фанаты спели ее самостоятельно, что стало настоящей психологической атакой на игроков Баварии. Весь Энфилд продолжил петь и легко заглушил мелодию гимна Лиги чемпионов, которая звучала из колонок стадиона.

Сама игра команд завершилась ничьей, поэтому путевка в четвертьфинал ЛЧ будет решаться в матче в Мюнхене.

Фото: Clive Brunskill/Getty Images.

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