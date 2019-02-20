Фанаты Ливерпуля устроили традиционный музыкальный перформанс на Энфилде, заглушив гимн Лиги чемпионов перед матчем против Баварии.

Фанаты Ливерпуля устроили традиционный перформанс на Энфилде.

Перед началом матча 1/8 финала Лиги чемпионов между Ливерпулем и Баварией болельщики красных затянули мелодичную Allez Allez Allez, которая стала особенно популярной за последние несколько сезонов.

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А вот традиционную You’ll neber walk alone, которую обычно включают на Энфилде перед выходом игроков на поле не включили из-за нововведений.

Поэтому фанаты спели ее самостоятельно, что стало настоящей психологической атакой на игроков Баварии. Весь Энфилд продолжил петь и легко заглушил мелодию гимна Лиги чемпионов, которая звучала из колонок стадиона.

Сама игра команд завершилась ничьей, поэтому путевка в четвертьфинал ЛЧ будет решаться в матче в Мюнхене.

Фото: Clive Brunskill/Getty Images.