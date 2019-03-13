Вратарь Бешикташа Лорис Кариус подал жалобу на свой клуб в ФИФА из-за невыплаты заработной платы.

Голкипер английского Ливерпуля Лорис Кариус, который находится в аренде в турецком Бешикташе, подал жалобу на стамбульский клуб в ФИФА.

Выяснилось, что турки не платят немцу зарплату с октября прошлого года.

Представители футболиста обратились в ФИФА с требованием, чтобы Бешикташ погасил задолженность в течение 10 дней, но клуб этого не сделал.

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Теперь ФИФА грозит турецкому клубу снятием очков в чемпионате и недопуском в еврокубки в следующем сезоне.

Напомним, Бешикташ арендовал Кариуса летом 2018 после его провальной игры в финале Лиги чемпионов, где немец допустил две результативные ошибки.

Позже стало известно, что немец доигрывал финал ЛЧ с сотрясением мозга после удара Серхио Рамоса.