Воротар Бешикташа Лоріс Каріус подав скаргу на свій клуб в ФІФА через невиплату заробітньої плати.

Голкіпер англійського Ліверпуля Лоріс Каріус, який перебуває в оренді в турецькому Бешикташі, подав скаргу на стамбульський клуб до ФІФА.

З’ясувалося, що турки не платять німцю зарплату з жовтня минулого року.

Представники футболіста звернулися до ФІФА з вимогою, щоб Бешикташ погасив заборгованість протягом 10 днів, але клуб цього не зробив.

Читайте: У вас Каріус! Екс-голкіпер Ліверпуля пропустив безглуздий гол від Мальме

Тепер ФІФА погрожує турецькому клубу зняттям очок у чемпіонаті та недопуском до єврокубків у наступному сезоні.

Нагадаємо, Бешикташ орендував Каріуса влітку 2018 року після його провальної гри у фіналі Ліги чемпіонів, де німець допустився двох результативних помилок.

Пізніше стало відомо, що німець догравав фінал ЛЧ зі струсом мозку після удару Серхіо Рамоса.