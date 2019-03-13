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Изнасиловал двух мальчиков: казначей Ватикана приговорен к 6 годам тюрьмы

Бывшего казначея Ватикана кардинала Джорджа Пелла суд приговорил к 6 годам тюрьмы за изнасилование двух 13-летних мальчиков.

Изнасиловал двух мальчиков: казначей Ватикана приговорен к 6 годам тюрьмы

Казначей Ватикана насиловал мальчиков из церковного хора прямо в соборе Святого Патрика в Мельбурне.

Австралийский суд установил, что 22 года назад Пелл совершал действия сексуального характера в отношении двух несовершеннолетних мальчиков-австралийцев, то есть фактически изнасиловал их.

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В 2014 году одна из жертв извращенца скончалась.

Суд приговорил 77-летнего педофила до 6 лет тюрьмы. Остаток жизни Пелл будет зарегистрирован как сексуальный преступник.

Ранее Факты ICTV писали, что суд в Колумбии приговорил педофила к 60 годам заключения за изнасилование 276 мальчиков и девочек.

Источник: Reuters

Фото: Dreamstime

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