Англійський Манчестер Сіті надасть матеріальну допомогу жертвам сексуального насильства, які постраждали від дій працівників клубу.

Манчестер Сіті пообіцяв компенсувати моральні збитки жертвам сексуального насильства над дітьми у стінах клубу.

Зазначається, що фінансову допомогу отримають жертви колишнього тренера молодіжної команди Манчестер Сіті Баррі Беннелла, якого у 2018 році засудили до 31 року позбавлення волі за педофілію.

64-річного Беннелла визнали винним у 50 випадках сексуального насильства над 12 хлопчиками віком від 8 до 15 років. Це відбувалося у період з 1979 по 1991 роки.

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Також у ході розслідування з’явилися подробиці про злочини подібного характеру з боку колишнього дитячого тренера містян Джона Брума.

Нині у клубі знають про майже 40 жертв.

Раніше колишнього скарбника Ватикану кардинала Джорджа Пелла засудили до 6 років в’язниці за згвалтування двох 13-річних хлопчиків.