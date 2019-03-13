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Зинченко vs Коноплянка: оценки украинцев за матч Манчестер Сити – Шальке

Украинские легионеры Александр Зинченко и Евгений Коноплянка приняли участие в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов в составах Манчестер Сити и Шальке.

Зинченко и Коноплянка

Футболисты сборной Украины Александр Зинченко и Евгений Коноплянка сыграли друг против друга за свои команды Манчестер Сити и Шальке в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Оба футболиста вышли на поле со стартовых минут. Александр Зинченко, игравший на позиции левого защитника, в матче отметился результативной передачей на Лероя Сане и заработал высокую оценку 8.4. Больше украинца получили только четверо игроков горожан, которые забивали: Лерой Сане (10), Рахим Стерлинг (9.5), Давид Силва (9.5) и Серхио Агуэро (8.7).

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А вот хавбек Шальке Евгений Коноплянка, как и вся команда — матч провалил. Украинец нанес лишь один удар по воротам и получит оценку 5.4.

После матча Зинченко и Коноплянка обменялись футболками. А Александр впоследствии выставил фото в игровой футболке земляка в Instagram.

 

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Допис, поширений Oleksandr Zinchenko (@zinchenko_96)

Напомним, в ответном матче на Этихад Манчестер Сити разгромил Шальке со счетом 7:0 и вышел в 1/4 финала ЛЧ.

ФотоMykola Vas

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