Манчестер Сити принимал немецкий Шальке на Этихад в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов.

Манчестер Сити — Шальке – 7:0

Манчестер Сити: Эдерсон, Уолкер, Данило, Ляпорт (Делф, 72), Зинченко, Гюндоган, Силва (Фоден, 64), Стерлинг, Сане, Бернардо, Агуэро (Жезус, 64).

Шальке: Ферманн, МакКенни (Мендил, 74), Сердар, Бенталеб, Коноплянка, Стамбули, Бургшталлер (Тойхерт, 79), Очипка, Сане, Брума, Емболо (Скрыбски, 69).

Голы: Агуэро (пен.) 35, 38, Сане 43, Стерлинг 57, Силва Б. 71, Фоден 78, Жезус, 84

Манчестер Сити принимал немецкий Шальке в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов-2018/19. Встреча прошла в Манчестере на стадионе Этихад и завершилась с разгромным счетом 7:0.

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Голами в матче отличились полузащитники горожан Лерой Сане, Рахим Стерлинг, Бернарду Силва и Фил Фоден, а также форварды Габриэл Жезус и Серхио Агуэро, оформивший дубль в этой встрече.

Напомним, первый матч в Гельзенкирхене завершился победой английской команды со счетом 3:2.

Таким образом, Манчестер Сити выходит в 1/4 финала Лиги чемпионов, а Шальке завершает выступление в турнире.

Напомним, Факты ICTV провели онлайн-трансляцию ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов Манчестер Сити — Шальке.