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Лунин попал в символическую сборную тура по версии Marca

Голкипер Леганеса Андрей Лунин попал в символическую сборную 27-го тура чемпионата Испании.

Андрій Лунін

Голкипер сборной Украины и испанского Леганеса Андрей Лунин попал в символическую сборную 27-го тура Примеры по версии авторитетного издания Marca.

Андрей прекрасно провел матч против мадридского Атлетико, отбив пенальти и сделав несколько хороших сейвов.

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Игра украинца не осталась незамеченной. Издание Marca внесло Лунина в символическую сборную тура.

Символическая сборная 27-го тура Ла Лиги по версии Marca:

Лунин (Леганес) — Коста (Вильярреал), Хименес (Атлетико), Пике (Барселона), Альба (Барселона) — Гранеро (Эспаньол), Ферран (Валенсия), Инуи (Алавес), Рауль Гарсия (Атлетик) — Мата (Хетафе) Бен Еддер (Севилья).

Ранее Факты ICTV писали, что Лунин отразил пенальти в матче против мадридского Атлетико.

Источник: Marca

Фото: Getty Images

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