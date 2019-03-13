Українські легіонери Олександр Зінченко та Євген Коноплянка взяли участь у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів у складах Манчестер Сіті та Шальке.

Футболісти збірної України Олександр Зінченко та Євген Коноплянка зіграли один проти одного за свої команди Манчестер Сіті та Шальке у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Обидва футболісти вийшли на поле зі стартових хвилин. Олександр Зінченко, який грав на позиції лівого захисника, у матчі відзначився результативною передачею на Лероя Сане і заробив високу оцінку 8.4. Більше за українця отримали лише четверо гравців містян, які забивали: Лерой Сане (10), Рахім Стерлінг (9.5), Давід Сілва (9.5) та Серхіо Агуеро (8.7).

Читайте: Лунін потрапив до символічної збірної туру за версією Marca

А ось хавбек Шальке Євген Коноплянка, як і вся команда – матч провалив. Українець завдав лише одного удару по воротах і отрима оцінку 5.4.

Після матчу Зінченко та Коноплянка обмінялися футболками. А Олександр згодом виставив фото в ігровій футболці земляка в Instagram.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Oleksandr Zinchenko (@zinchenko_96) 12 Бер 2019 р. о 3:17 PDT

Нагадаємо, у матчі-відповіді на Етіхад Манчестер Сіті розгромив Шальке з рахунком 7:0 і вийшов в 1/4 фіналу ЛЧ.

Фото: Mykola Vas