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Зінченко vs Коноплянка: оцінки українців за матч Манчестер Сіті – Шальке

Українські легіонери Олександр Зінченко та Євген Коноплянка взяли участь у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів у складах Манчестер Сіті та Шальке.

Зинченко и Коноплянка

Футболісти збірної України Олександр Зінченко та Євген Коноплянка зіграли один проти одного за свої команди Манчестер Сіті та Шальке у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Обидва футболісти вийшли на поле зі стартових хвилин. Олександр Зінченко, який грав на позиції лівого захисника, у матчі відзначився результативною передачею на Лероя Сане і заробив високу оцінку 8.4. Більше за українця отримали лише четверо гравців містян, які забивали: Лерой Сане (10), Рахім Стерлінг (9.5), Давід Сілва (9.5) та Серхіо Агуеро (8.7).

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А ось хавбек Шальке Євген Коноплянка, як і вся команда – матч провалив. Українець завдав лише одного удару по воротах і отрима оцінку 5.4.

Після матчу Зінченко та Коноплянка обмінялися футболками. А Олександр згодом виставив фото в ігровій футболці земляка в Instagram.

 

Переглянути цей допис в Instagram

 

Допис, поширений Oleksandr Zinchenko (@zinchenko_96)

Нагадаємо, у матчі-відповіді на Етіхад Манчестер Сіті розгромив Шальке з рахунком 7:0 і вийшов в 1/4 фіналу ЛЧ.

ФотоMykola Vas

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