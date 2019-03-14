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Зинченко попал в команду недели Лиги чемпионов

Портал WhoScored опубликовал символическую сборную недели Лиги чемпионов по итогам матчей 1/8 финала Лиги чемпионов.

Зинченко Саша

Портал WhoScored опубликовал символическую сборную недели в Лиге чемпионов по итогам заключительных матчей 1/8 финала.

В сборную попал защитник Манчестер Сити и сборной Украины Александр Зинченко. Портал поставил украинцу самую высокую оценку среди защитников за его игру против немецкого Шальке — 8.6.

В матче на Этихад против кобальтовых Зинченко отдал результативную передачу на Лероя Сане и уверенно сдерживал атаки немцев.

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Кроме Зинченко в символическую сборную попали еще 5 его партнеров.

Символическая сборная недели ЛЧ по версии WhoScored:

Голкипер: Эдерсон (Манчестер Сити)

Защитники: Кайл Уокер (Манчестер Сити), Вирджил ван Дейк (Ливерпуль), Жерар Пике (Барселона), Александр Зинченко (Манчестер Сити)

Полузащитники: Лионель Месси (Барселона), Бернарду Силва, Илкай Гюндоган и Лерой Сане (все — Манчестер Сити)

Нападающие: Луис Суарес (Барселона) и Криштиану Роналду (Ювентус)

Напомним, Манчестер Сити разгромил Шальке со счетом 7:0 и вышел в 1/4 финала ЛЧ.

ФотоOleksandr Zinchenko

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