Портал WhoScored опублікував символічну збірну тижня Ліги чемпіонів за підсумками матчей-відповідей 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.
Портал WhoScored опублікував символічну збірну тижня у Лізі чемпіонів за підсумками заключних матчей 1/8 фіналу.
У збірну потрапив захисник Манчестер Сіті та збірної України Олександр Зінченко. Портал поставив українцю найвищу оцінку серед захисників за його гру проти німецького Шальке — 8.6.
У матчі на Етіхад проти кобальтових Зінченко віддав результативну передачу на Лероя Сане та впевнено стримував атаки німців.
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Окрім Зінченко до символічної збірної потрапили ще 5 партнерів по команді.
Символічна збірна тижня ЛЧ за версією WhoScored:
Голкіпер: Едерсон (Манчестер Сіті)
Захисники: Кайл Вокер (Манчестер Сіті), Вірджил ван Дейк (Ліверпуль), Жерар Піке (Барселона), Олександр Зінченко (Манчестер Сіті)
Півзахисники: Ліонель Мессі (Барселона), Бернарду Сілва, Ілкай Гюндоган та Лерой Сане (всі — Манчестер Сіті)
Форварди: Луіс Суарес (Барселона) та Криштіану Роналду (Ювентус)
Нагадаємо Манчестер Сіті розгромив Шальке з рахунком 7:0 і вийшов в 1/4 фіналу ЛЧ.
Фото: Oleksandr Zinchenko