Портал WhoScored опублікував символічну збірну тижня Ліги чемпіонів за підсумками матчей-відповідей 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Портал WhoScored опублікував символічну збірну тижня у Лізі чемпіонів за підсумками заключних матчей 1/8 фіналу.

У збірну потрапив захисник Манчестер Сіті та збірної України Олександр Зінченко. Портал поставив українцю найвищу оцінку серед захисників за його гру проти німецького Шальке — 8.6.

У матчі на Етіхад проти кобальтових Зінченко віддав результативну передачу на Лероя Сане та впевнено стримував атаки німців.

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Окрім Зінченко до символічної збірної потрапили ще 5 партнерів по команді.

Символічна збірна тижня ЛЧ за версією WhoScored:

Голкіпер: Едерсон (Манчестер Сіті)

Захисники: Кайл Вокер (Манчестер Сіті), Вірджил ван Дейк (Ліверпуль), Жерар Піке (Барселона), Олександр Зінченко (Манчестер Сіті)

Півзахисники: Ліонель Мессі (Барселона), Бернарду Сілва, Ілкай Гюндоган та Лерой Сане (всі — Манчестер Сіті)

Форварди: Луіс Суарес (Барселона) та Криштіану Роналду (Ювентус)

Нагадаємо Манчестер Сіті розгромив Шальке з рахунком 7:0 і вийшов в 1/4 фіналу ЛЧ.

Фото: Oleksandr Zinchenko