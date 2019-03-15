Главный тренер сборной Португалии Фернандо Сантуш определился с составом на стартовые матчи отбора на чемпионат Европы-2020.
Наставник сборной Португалии по футболу Фернанду Сантуш объявил состав на стартовые матчи отбора на чемпионат Европы-2020.
На сбор коуч пиринейцив вызвал 25 футболистов, в том числе и форварда туринского Ювентуса Криштиану Роналду. 34-летний португалец вернется в ряды национальной команды впервые с матчей чемпионата мира по футболу 2018.
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Также дебютный вызов в сборную получил молодой талант Бенфики Жоау Фелиш и опытный форвард Браги Диего Соуза.
Состав сборной Португалии:
Голкиперы: Бету, Руй Патрисиу, Са
Защитники: Канселу, Семеду, Фонте, Пепе, Диаш, Руй, Геррейро
Полузащитники: Данило Перейра, Невеш, Уильям Карвалью, Бруно Фернандеш, Мариу, Моутинью, Пицци
Нападающие: Бернарду Силва, Гедеш, Рафа, Андре Силва, Роналду, Жота, Диего Соуза, Фелиш
Estes são os convocados para o início da defesa do título! #TodosPortugal
Vem ver os craques ao vivo!
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22/03 e 25/03
https://t.co/1jjMCgX7lD e https://t.co/kKNjZv8A8A
Estádio da Luz pic.twitter.com/eQ3GgGw6OJ
— Portugal (@selecaoportugal) 15 марта 2019 г.
Напомним, поединок Португалия — Украина в рамках отбора на Евро-2020 состоится в Лиссабоне 22 марта.
Ранее УЕФА анонсировал особый талисман для следующего чемпионата Европы.