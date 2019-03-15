Главный тренер сборной Португалии Фернандо Сантуш определился с составом на стартовые матчи отбора на чемпионат Европы-2020.

Наставник сборной Португалии по футболу Фернанду Сантуш объявил состав на стартовые матчи отбора на чемпионат Европы-2020.

На сбор коуч пиринейцив вызвал 25 футболистов, в том числе и форварда туринского Ювентуса Криштиану Роналду. 34-летний португалец вернется в ряды национальной команды впервые с матчей чемпионата мира по футболу 2018.

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Также дебютный вызов в сборную получил молодой талант Бенфики Жоау Фелиш и опытный форвард Браги Диего Соуза.

Состав сборной Португалии:

Голкиперы: Бету, Руй Патрисиу, Са

Защитники: Канселу, Семеду, Фонте, Пепе, Диаш, Руй, Геррейро

Полузащитники: Данило Перейра, Невеш, Уильям Карвалью, Бруно Фернандеш, Мариу, Моутинью, Пицци

Нападающие: Бернарду Силва, Гедеш, Рафа, Андре Силва, Роналду, Жота, Диего Соуза, Фелиш

Estes são os convocados para o início da defesa do título! #TodosPortugal Vem ver os craques ao vivo!

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22/03 e 25/03

https://t.co/1jjMCgX7lD e https://t.co/kKNjZv8A8A

Estádio da Luz pic.twitter.com/eQ3GgGw6OJ — Portugal (@selecaoportugal) 15 марта 2019 г.

Напомним, поединок Португалия — Украина в рамках отбора на Евро-2020 состоится в Лиссабоне 22 марта.

Ранее УЕФА анонсировал особый талисман для следующего чемпионата Европы.