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Роналду вызван на матч с Украиной в отборе на Евро-2020

Главный тренер сборной Португалии Фернандо Сантуш определился с составом на стартовые матчи отбора на чемпионат Европы-2020.

Роналду

Наставник сборной Португалии по футболу Фернанду Сантуш объявил состав на стартовые матчи отбора на чемпионат Европы-2020.

На сбор коуч пиринейцив вызвал 25 футболистов, в том числе и форварда туринского Ювентуса Криштиану Роналду. 34-летний португалец вернется в ряды национальной команды впервые с матчей чемпионата мира по футболу 2018.

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Также дебютный вызов в сборную получил молодой талант Бенфики Жоау Фелиш и опытный форвард Браги Диего Соуза.

Состав сборной Португалии:

Голкиперы: Бету, Руй Патрисиу, Са

Защитники: Канселу, Семеду, Фонте, Пепе, Диаш, Руй, Геррейро

Полузащитники: Данило Перейра, Невеш, Уильям Карвалью, Бруно Фернандеш, Мариу, Моутинью, Пицци

Нападающие: Бернарду Силва, Гедеш, Рафа, Андре Силва, Роналду, Жота, Диего Соуза, Фелиш

Напомним, поединок Португалия — Украина в рамках отбора на Евро-2020 состоится в Лиссабоне 22 марта.

Ранее УЕФА анонсировал особый талисман для следующего чемпионата Европы.

Фото: Dreamstime

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