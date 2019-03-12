УЕФА анонсировал особый талисман для следующего чемпионата Европы.
УЕФА представил официальный трейлер под названием Your Move (Твой ход), который знаменует новую концепцию будущего талисмана Евро-2020.
В съемках видеоролика приняли участие известные фристайлеры и уличные футболисты.
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Ролик напоминает о торжественной церемонии запуска кампании, которая запланирована на начало квалификации к Евро-2020 в конце марта. Старт кампании запланирован на 24 марта на стадионе Йохан Кройфф Арена в Амстердаме накануне матча Нидерланды — Германия.
We’re about to make history. Something new is coming. #EURO2020 #YourMove pic.twitter.com/bzgAcQUwzw
— UEFA EURO 2020 (@UEFAEURO) 12 березня 2019 р.
Талисманы стали неотъемлемой частью финальных стадий чемпионатов Европы после появления Пиноккио на Евро-1980 в Италии. Для Евро-2020 УЕФА планирует что-то уникальное и интерактивное, чтобы подогреть интерес юных болельщиков к футбольному фристайлу и уличному футболу.
Отмечается, что таким образом УЕФА намерен объединить на Евро-2020 большой футбол и футбольный фристайл.
Напомним, чемпионат Европы-2020 примут 12 городов Европы.
Ранее Факты ICTV писали, что Андрей Шевченко определился со списком игроков на стартовые поединки в отборе на Евро-2020.
Источник: UEFA