УЕФА представил официальный трейлер под названием Your Move (Твой ход), который знаменует новую концепцию будущего талисмана Евро-2020.

В съемках видеоролика приняли участие известные фристайлеры и уличные футболисты.

Читайте: Календарь сборной Украины в отборе на Евро-2020

Ролик напоминает о торжественной церемонии запуска кампании, которая запланирована на начало квалификации к Евро-2020 в конце марта. Старт кампании запланирован на 24 марта на стадионе Йохан Кройфф Арена в Амстердаме накануне матча Нидерланды — Германия.

We’re about to make history. Something new is coming. #EURO2020 #YourMove pic.twitter.com/bzgAcQUwzw

— UEFA EURO 2020 (@UEFAEURO) 12 березня 2019 р.