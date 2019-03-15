Головний тренер збірної Португалії Фернандо Сантуш визначився зі складом на стартові матчі відбору на чемпіонат Європи-2020.
Наставник збірної Португалії з футболу Фернанду Сантуш оголосив склад на стартові матчі відбору на чемпіонат Європи-2020.
На збір коуч піринейців викликав 25 футболістів, зокрема і форварда туринського Ювентуса Криштіану Роналду. 34-річний португалець повернеться до лав національної команди вперше з матчів чемпіонату світу з футболу 2018.
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Також дебютний виклик до збірної отримав молодий талант Бенфіки Жоау Феліш та досвідчений форвард Браги Дієго Соуза.
Склад збірної Португалії:
Голкіпери: Бету, Руй Патрісіу, Са
Захисники: Канселу, Семеду, Фонте, Пепе, Діаш, Руй, Геррейро
Півзахисники: Даніло Перейра, Невеш, Вільям Карвалью, Бруно Фернандеш, Маріу, Моутінью, Піцці
Нападники: Бернарду Сілва, Гедеш, Рафа, Андре Сілва, Роналду, Жота, Дієго Соуза, Феліш
Estes são os convocados para o início da defesa do título! #TodosPortugal
Vem ver os craques ao vivo!
x x
22/03 e 25/03
https://t.co/1jjMCgX7lD e https://t.co/kKNjZv8A8A
Estádio da Luz pic.twitter.com/eQ3GgGw6OJ
— Portugal (@selecaoportugal) 15 марта 2019 г.
Нагадаємо, поєдинок Португалія — Україна у рамках відбору на Євро-2020 відбудеться у Лісабоні 22 березня.
Раніше УЄФА анонсував особливий талісман для наступного чемпіонату Європи.