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Роналду викликаний на матч з Україною у відборі на Євро-2020

Головний тренер збірної Португалії Фернандо Сантуш визначився зі складом на стартові матчі відбору на чемпіонат Європи-2020.

Роналду

Наставник збірної Португалії з футболу Фернанду Сантуш оголосив склад на стартові матчі відбору на чемпіонат Європи-2020.

На збір коуч піринейців викликав 25 футболістів, зокрема і форварда туринського Ювентуса Криштіану Роналду. 34-річний португалець повернеться до лав національної команди вперше з матчів чемпіонату світу з футболу 2018.

Читайте: Без Ракицького! Шевченко оголосив склад на матчі відбору Євро-2020

Також дебютний виклик до збірної отримав молодий талант Бенфіки Жоау Феліш та досвідчений форвард Браги Дієго Соуза.

Склад збірної Португалії:

Голкіпери: Бету, Руй Патрісіу, Са

Захисники: Канселу, Семеду, Фонте, Пепе, Діаш, Руй, Геррейро

Півзахисники: Даніло Перейра, Невеш, Вільям Карвалью, Бруно Фернандеш, Маріу, Моутінью, Піцці

Нападники: Бернарду Сілва, Гедеш, Рафа, Андре Сілва, Роналду, Жота, Дієго Соуза, Феліш

Нагадаємо, поєдинок Португалія — Україна у рамках відбору на Євро-2020 відбудеться у Лісабоні 22 березня.

Раніше УЄФА анонсував особливий талісман для наступного чемпіонату Європи.

Фото: Dreamstime

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