Головний тренер збірної Португалії Фернандо Сантуш визначився зі складом на стартові матчі відбору на чемпіонат Європи-2020.

Наставник збірної Португалії з футболу Фернанду Сантуш оголосив склад на стартові матчі відбору на чемпіонат Європи-2020.

На збір коуч піринейців викликав 25 футболістів, зокрема і форварда туринського Ювентуса Криштіану Роналду. 34-річний португалець повернеться до лав національної команди вперше з матчів чемпіонату світу з футболу 2018.

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Також дебютний виклик до збірної отримав молодий талант Бенфіки Жоау Феліш та досвідчений форвард Браги Дієго Соуза.

Склад збірної Португалії:

Голкіпери: Бету, Руй Патрісіу, Са

Захисники: Канселу, Семеду, Фонте, Пепе, Діаш, Руй, Геррейро

Півзахисники: Даніло Перейра, Невеш, Вільям Карвалью, Бруно Фернандеш, Маріу, Моутінью, Піцці

Нападники: Бернарду Сілва, Гедеш, Рафа, Андре Сілва, Роналду, Жота, Дієго Соуза, Феліш

Estes são os convocados para o início da defesa do título! #TodosPortugal Vem ver os craques ao vivo!

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22/03 e 25/03

https://t.co/1jjMCgX7lD e https://t.co/kKNjZv8A8A

Estádio da Luz pic.twitter.com/eQ3GgGw6OJ — Portugal (@selecaoportugal) 15 марта 2019 г.

Нагадаємо, поєдинок Португалія — Україна у рамках відбору на Євро-2020 відбудеться у Лісабоні 22 березня.

Раніше УЄФА анонсував особливий талісман для наступного чемпіонату Європи.