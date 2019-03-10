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Факты / Спорт

Александр Зинченко стал лучшим игроком месяца в Манчестер Сити

Украинский футболист Александр Зинченко, который играет за Манчестер Сити, стал лучшим игроком команды в феврале.

Александр Зинченко стал лучшим игроком месяца в Манчестер Сити

Болельщики английского клуба Манчестер Сити признали украинца Александра Зинченко лучшим игроком в феврале.

Зинченко набрал 45% из 24 188 голосов.

Читайте: Впервые в истории АПЛ! Зинченко установил уникальный рекорд чемпионата

Ранее Факты ICTV писали, что защитник Манчестер Сити Александр Зинченко попал в символическую сборную месяца в АПЛ по версии компании InStat.

Фото: Манчестер Сити

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