Керівництво Манчестер Сіті вирішило запропонувати українському півзахиснику Олександру Зінченку новий контракт на поліпшених умовах.

Наставник манчестерського клубу Хосеп Гвардіола вражений роботою українця і хоче, щоб він залишився у команді:

— Зінченко продемонстрував мені наскільки важливо бути хорошим хлопцем. У серпні він був близький до того, аби покинути Ман Сіті, але я жодного разу не помічав, щоб він був чимось незадоволений. І ніколи такого не було, щоб він погано тренувався. Алекс заслуговує того, щоб бути там, де він зараз і знаходиться.