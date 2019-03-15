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Заслужив! Гвардіола запропонував Зінченку новий контракт

Український футболіст Олександр Зінченко підпише з Манчестер Сіті нову угоду на поліпшених умовах.

Зинченко и Гвардиола

Керівництво Манчестер Сіті вирішило запропонувати українському півзахиснику Олександру Зінченку новий контракт на поліпшених умовах.

Наставник манчестерського клубу Хосеп Гвардіола вражений роботою українця і хоче, щоб він залишився у команді:

— Зінченко продемонстрував мені наскільки важливо бути хорошим хлопцем. У серпні він був близький до того, аби покинути Ман Сіті, але я жодного разу не помічав, щоб він був чимось незадоволений. І ніколи такого не було, щоб він погано тренувався. Алекс заслуговує того, щоб бути там, де він зараз і знаходиться.

Таким чином, замість того, щоб виставити українця на трансфер, містяни пролонгують з гравцем контракт на нових умовах.

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Окрім Зінченка, Сіті перепідпише угоди також  з Рахімом Стерлінгом, Едерсоном, Аймеріком Ляпортом та Габріелем Жезусом.

Нагадаємо, Олександр Зінченко став найкращим гравцем лютого в Манчестер Сіті.

Джерело: The Sun

Фото: Getty Images

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