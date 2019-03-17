Дженоа нанесла Ювентусу поражение, забив на своем поле туринцам два мяча.

В 28 туре Серии А Дженоа провела идеальный домашний матч против Ювентуса, победив со счетом 2:0.

Героями матча стали Стураро и Пандев, забившие на 72-й и 81-й минутах соответственно.

Ювентус также праздновал одно взятие ворот в этом матче, но в итоге система VAR подсказала главному судье отменить гол Дибалы.

Отметим, что в матче против Дженоа не играл португалец Криштиану Роналду.

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Проигрыш в этой игре стал первым для Ювентуса в нынешнем сезоне. В свою очередь, Дженоа уже второй раз отбирает очки у туринцев – в первом матче между собой команды сыграли 1:1.

Напомним, Ювентус разгромил Атлетико в матче 1/8 финала группового этапа Лиги чемпионов.

Фото: Дженоа