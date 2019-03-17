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Ювентус без Роналду зазнав першої поразки в Серії А

Дженоа завдала Ювентусу поразки, забивши на своєму полі туринцям два м’ячі.

Ювентус без Роналду зазнав першої поразки в Серії А

У 28 турі Серії А Дженоа провела ідеальний домашній матч проти Ювентуса, перемігши з рахунком 2:0.

Героями матчу стали Стураро і Пандєв, які забили на 72-й і 81-й хвилинах відповідно.

Ювентус також святкував одне взяття воріт у цьому матчі, але в підсумку система VAR підказала головному судді скасувати гол Дібали.

Відзначимо, що в матчі проти Дженоа не грав португалець Кріштіану Роналду.

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Програш у цій грі став першим для Ювентуса в нинішньому сезоні. Зі свого боку, Дженоа вже вдруге відбирає очки у туринців – у першому матчі між собою команди зіграли 1:1.

Нагадаємо, Ювентус розгромив Атлетіко у матчі-відповіді 1/8 фіналу групового етапу Ліги чемпіонів.

Фото: Дженоа

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