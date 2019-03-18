Футболист Марселя Марио Балотелли планировал устроить провокацию во время гостевого матча чемпионата Франции против ПСЖ.

Во время матча 29-го тура чемпионата Франции между ПСЖ и Марселем, форвард гостей Марио Балотелли одел майку нападающего Манчестер Юнайтед Маркуса Рашфорд под свою игровую форму и собирался ее показать после своего забитого гола.

Таким образом итальянский футболист хотел потроллить парижан, которые недавно вылетели из 1/8 финала Лиги чемпионов, после того как пропустили гол от Маркуса Рашфорд с пенальти.

Читайте: Лингард чуть не сошел с ума, празднуя гол Рашфорд в ворота ПСЖ

Однако, Балотели не удалось воплотить свой план в реальность, поскольку он не отличился в матче. На 62-й минуте Марио заменили.

Встреча завершилась победой подопечных Тухеля со счетом 3:1. В турнирной таблице ПСЖ (77) остается лидером, а Марсель (47) идет четвертым.

Напомним, ПСЖ оштрафовал Мбаппе за нарушение дисциплины.

Источник: Get French Football News