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Балотелли надел футболку Рашфорда, чтобы поиздеваться над ПСЖ

Футболист Марселя Марио Балотелли планировал устроить провокацию во время гостевого матча чемпионата Франции против ПСЖ.

Марио Балотелли

Во время матча 29-го тура чемпионата Франции между ПСЖ и Марселем, форвард гостей Марио Балотелли одел майку нападающего Манчестер Юнайтед Маркуса Рашфорд под свою игровую форму и собирался ее показать после своего забитого гола.

Таким образом итальянский футболист хотел потроллить парижан, которые недавно вылетели из 1/8 финала Лиги чемпионов, после того как пропустили гол от Маркуса Рашфорд с пенальти.

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Однако, Балотели не удалось воплотить свой план в реальность, поскольку он не отличился в матче. На 62-й минуте Марио заменили.

Встреча завершилась победой подопечных Тухеля со счетом 3:1. В турнирной таблице ПСЖ (77) остается лидером, а Марсель (47) идет четвертым.

Напомним, ПСЖ оштрафовал Мбаппе за нарушение дисциплины.

ИсточникGet French Football News

Фото: Dreamstime

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