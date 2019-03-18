PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт

Балотеллі одягнув футболку Рашфорда, щоб поглумитися над ПСЖ

Футболіст Марселя Маріо Балотеллі планував влаштувати провокацію під час гостьового матчу чемпіонату Франції проти ПСЖ.

Марио Балотелли

Під час матчу 29-го туру чемпіонату Франції між ПСЖ та Марселем, форвард гостей Маріо Балотеллі одягнув майку нападника Манчестер Юнайтед Маркуса Рашфорда під свою ігрову форму і збирався її показати після свого забитого гола.

Таким чином італійський футболіст хотів потролити парижан, які нещодавно вилетіли з 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, після того як пропустили гол від Маркуса Рашфорда з пенальті.

Читайте: Лінгард ледь не збожеволів, святкуючи гол Рашфорда у ворота ПСЖ

Проте, Балотелі не вдалося втілити свій план в реальність, оскільки він не відзначився у матчі. На 62-й хвилині Маріо замінили.

Зустріч завершилася перемогою підопічних Тухеля з рахунком 3:1. У турнірній таблиці ПСЖ (77) залишається лідером, а Марсель (47) йде четвертим.

Нагадаємо, ПСЖ оштрафував Мбаппе за порушення дисципліни.

ДжерелоGet French Football News

Фото: Dreamstime

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка