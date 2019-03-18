Футболіст Марселя Маріо Балотеллі планував влаштувати провокацію під час гостьового матчу чемпіонату Франції проти ПСЖ.

Під час матчу 29-го туру чемпіонату Франції між ПСЖ та Марселем, форвард гостей Маріо Балотеллі одягнув майку нападника Манчестер Юнайтед Маркуса Рашфорда під свою ігрову форму і збирався її показати після свого забитого гола.

Таким чином італійський футболіст хотів потролити парижан, які нещодавно вилетіли з 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, після того як пропустили гол від Маркуса Рашфорда з пенальті.

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Проте, Балотелі не вдалося втілити свій план в реальність, оскільки він не відзначився у матчі. На 62-й хвилині Маріо замінили.

Зустріч завершилася перемогою підопічних Тухеля з рахунком 3:1. У турнірній таблиці ПСЖ (77) залишається лідером, а Марсель (47) йде четвертим.

Нагадаємо, ПСЖ оштрафував Мбаппе за порушення дисципліни.

Джерело: Get French Football News