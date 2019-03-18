Вратарь итальянского Наполи Давид Оспина потерял сознание в матче 28-го тура Серии А против Удинезе.

В матче 28-го тура Серии А между Наполи и Удинезе случился неприятный эпизод.

По ходу встречи голкипер неаполитанцев Давид Оспина получил травму головы в результате столкновения с игроком соперника Игнасио Пуссето. Колумбиец продолжил игру, но ближе к концу первой половины матча футболисту стало плохо и он упал на газон без сознания.

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Сразу после инцидента Давида доставили в госпиталь.

Напомним Оспина выступает за итальянский клуб на правах аренды из лондонского Арсенала. А сама игра завершилась со счетом 4:2 в пользу неаполитанцев.

Кстати, Дженоа нанесла Ювентусу первое поражение в сезоне в Серии А, забив на своем поле туринцам два мяча.