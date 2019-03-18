Воротар італійського Наполі Давид Оспіна втратив свідомість у матчі 28-го туру Серії А проти Удінезе.
В матчі 28-го туру Серії А між Наполі та Удінезе трапився неприємний епізод.
По ходу зустрічі голкіпер неаполітанців Давид Оспіна отримав травму голови в результаті зіткнення з гравцем суперника Ігнасіо Пуссето. Колумбієць продовжив гру, але ближче до кінця першої половини матчу футболісту стало погано і він впав на газон без свідомості.
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Одразу після інциденту Давида доставили у госпіталь.
— Drafts 2.0 (@drafts_2) 17 марта 2019 г.
— Drafts 2.0 (@drafts_2) 17 марта 2019 г.
Нагадаємо Оспіна виступає за італійський клуб на правах оренди з лондонського Арсенала. А сама гра завершилася з рахунком 4:2 на користь неаполітанців.
До речі, Дженоа завдала Ювентусу першої поразки в сезоні в Серії А, забивши на своєму полі туринцям два м’ячі.