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Голкіпер Наполі отримав травму голови і втратив свідомість у матчі Серії А

Воротар італійського Наполі Давид Оспіна втратив свідомість у матчі 28-го туру Серії А проти Удінезе.

Давид Оспина

В матчі 28-го туру Серії А між Наполі та Удінезе трапився неприємний епізод.

По ходу зустрічі голкіпер неаполітанців Давид Оспіна отримав травму голови в результаті зіткнення з гравцем суперника Ігнасіо Пуссето. Колумбієць продовжив гру, але ближче до кінця першої половини матчу футболісту стало погано і він впав на газон без свідомості.

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Одразу після інциденту Давида доставили у госпіталь.

Нагадаємо Оспіна виступає за італійський клуб на правах оренди з лондонського Арсенала. А сама гра завершилася з рахунком 4:2 на користь неаполітанців.

До речі, Дженоа завдала Ювентусу першої поразки в сезоні в Серії А, забивши на своєму полі туринцям два м’ячі.

Фото: Dreamstime

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