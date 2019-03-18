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Шевченко: Решение о вызове Мораеса в сборную приму вечером

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал получение украинского гражданства форвардом Шахтера Жуниором Мораесом.

Жуниор Мораес

Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко рассказал, что получение украинского гражданства форвардом донецкого Шахтера Жуниором Мораесом стало для него неожиданностью.

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По словам коуча, он еще не принял решение о вызове футболиста в ряды национальной сборной.

— Это новость и для меня. После тренировки свяжемся с Шахтером, если он действительно паспорт получил. Свяжемся и узнаем, если у него есть паспорт, то, конечно, я буду рассматривать его кандидатуру. Сегодня вечером приму решение. Когда мы все уточним, тогда будем говорить что-то более конкретное.

Ранее Шевченко объявил состав сборной Украины на стартовые матчи в отборе на Евро-2020.

Фото: Dreamstime

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