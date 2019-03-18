Головний тренер збірної України Андрій Шевченко прокоментував отримання українського громадянства форвардом Шахтаря Жуніором Мораесом.

Головний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко розповів, що отримання українського громадянства форвардом донецького Шахтаря Жуніором Мораесом стало для нього несподіванкою.

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За словами коуча, він ще не прийняв рішення щодо виклику футболіста до лав національної збірної.

— Це новина і для мене. Після тренування зв’яжемося з Шахтарем, якщо він дійсно паспорт отримав. Зв’яжемося і дізнаємося, якщо у нього є паспорт, то, звичайно, я буду розглядати його кандидатуру. Сьогодні ввечері прийму рішення. Коли ми все уточнимо, тоді будемо казати щось більш конкретне.

Раніше Шевченко оголосив склад збірної України на стартові матчі у відборі на Євро-2020.