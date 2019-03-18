Первая ракетка Украины Элина Свитолина вернулась в топ-5 лучших теннисисток планеты по рейтингу WTA.

Украинская теннисистка Элина Свитолина поднялась на одну позицию в обновленном рейтинге WTA и теперь является пятой ракеткой мира.

Прогресса удалось достичь благодаря удачному выступлению на турнире в Индиан Уэллсе, где украинка впервые в карьере дошла до полуфинала.

Еще две украинки Леся Цуренко и Даяна Ястремская осталась на своих позициях— 28-е и 37-е место.

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Вплотную к первой сотни приблизилась Екатерина Козлова. Украинка поднялась на 13 позиций и теперь занимает 101 место.

Возглавляет рейтинг японская теннисистка Наоми Осака.

Ранее румынская теннисистка Симона Халеп призналась, что ей нравится Роджер Федерер не только как теннисист.

Фото: Elina Svitolina