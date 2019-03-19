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Мораес отримав виклик до збірної України

Гравець донецького Шахтаря Жуніор Мораес отримав виклик до лав національної збірної України з футболу.

Жуниор Мораес сборная

Форвард Шахтаря Жуніор Мораес отримав виклик у збірну України після отримання громадянства.

Після підтвердження інформації про отримання українського громадянства Мораесом, головний тренер синьо-жовтих Андрій Шевченко вирішив довикликати гравця у збірну України.

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Футболіст має прибути у розташування національної команди у вівторок вранці, а вже ввечері Мораес візьме участь у першому для себе тренуванні у складі збірної України.

Напередодні стало відомо, що бразильський форвард Шахтаря Жуніор Мораес отримав громадянство України.

Фото: FC Shakhtar

Джерело: ФФУ

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