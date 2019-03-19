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Призер чемпионата мира по плаванию умер в 26 лет

Гонконгский и австралийский пловец Кеннет То умер после того, как ему стало плохо в раздевалке.

Кеннет То

Призер чемпионата мира по плаванию Кеннет То умер в возрасте 26-лет во Флориде в США.

Представителю Гонконга стало плохо в раздевалке после тренировки. То экстренно доставили в госпиталь, где врачи зафиксировали его смерть.

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Во Флориде спортсмен проходил трехмесячный тренировочный курс в клубе Университета Флориды.

На международной арене Кеннет То выступал за Гонконг и Австралию (с 2004-го по 2016-й годы). На ЧМ-2013 То стал обладателем серебряной награды в комбинированной эстафете 4х100 метров.

Напомним, 21-летний боец ММА Аркадий Лисин скончался в России при загадочных обстоятельствах.

ФотоKenneth To – 杜敬謙

ИсточникSouth China Morning Post

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