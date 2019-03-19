Гонконгский и австралийский пловец Кеннет То умер после того, как ему стало плохо в раздевалке.
Призер чемпионата мира по плаванию Кеннет То умер в возрасте 26-лет во Флориде в США.
Представителю Гонконга стало плохо в раздевалке после тренировки. То экстренно доставили в госпиталь, где врачи зафиксировали его смерть.
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Во Флориде спортсмен проходил трехмесячный тренировочный курс в клубе Университета Флориды.
На международной арене Кеннет То выступал за Гонконг и Австралию (с 2004-го по 2016-й годы). На ЧМ-2013 То стал обладателем серебряной награды в комбинированной эстафете 4х100 метров.
Напомним, 21-летний боец ММА Аркадий Лисин скончался в России при загадочных обстоятельствах.
Фото: Kenneth To – 杜敬謙
Источник: South China Morning Post