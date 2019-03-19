Гонконгський та австралійський плавець Кеннет То помер після того, як йому стало погано у роздягальні.
Призер чемпіонату світу з плавання Кеннет То помер у віці 26-років у Флориді в США.
Представнику Гонконга стало погано у роздягальні після тренування. То екстренно доставили до госпіталю, де лікарі зафіксували його смерть.
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У Флориді спортсмен проходив тримісячний тренувальний курс у клубі Університету Флориди.
На міжнародній арені Кеннет То виступав за Гонконг та Австралію (з 2004-го по 2016-й роки). На ЧС-2013 То став володарем срібної нагороди у комбінованій естафеті 4х100 метрів.
Нагадаємо, 21-річний боєць ММА Аркадій Лисін помер в Росії за загадкових обставин.
Фото: Kenneth To – 杜敬謙
Джерело: South China Morning Post