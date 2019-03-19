Гонконгський та австралійський плавець Кеннет То помер після того, як йому стало погано у роздягальні.

Призер чемпіонату світу з плавання Кеннет То помер у віці 26-років у Флориді в США.

Представнику Гонконга стало погано у роздягальні після тренування. То екстренно доставили до госпіталю, де лікарі зафіксували його смерть.

Читайте: Померла Кетлін Келлі – триразова чемпіонка світу з велотреку

У Флориді спортсмен проходив тримісячний тренувальний курс у клубі Університету Флориди.

На міжнародній арені Кеннет То виступав за Гонконг та Австралію (з 2004-го по 2016-й роки). На ЧС-2013 То став володарем срібної нагороди у комбінованій естафеті 4х100 метрів.

Нагадаємо, 21-річний боєць ММА Аркадій Лисін помер в Росії за загадкових обставин.

Фото: Kenneth To – 杜敬謙

Джерело: South China Morning Post