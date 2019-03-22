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Португалия vs Украина: чьи девушки и жены соблазнительней? (ГОЛОСОВАНИЕ)

Перед стартовым матчем сборной Украины и Португалии в отборе на Евро-2020 Факты ICTV запустили голосования и предлагают оценить вторых половинок футболистов.

Португалия vs Украина: чьи девушки и жены соблазнительней? (ГОЛОСОВАНИЕ)

Сборная Украины стартует в отборе на чемпионат Европы 2020 матчем против сборной Португалии в Лиссабоне. Встреча команд состоится на стадионе Эстадио да Луж 22 марта в 21.45.

Португальцы и украинцы во время жеребьевки попали в группу В, где кроме них также есть команды Люксембурга, Сербии и Литвы. Относительно сегодняшнего поединка, то тренерские штабы Андрея Шевченко и Фернанду Сантуша уже определились с официальными заявками на игру.

Читайте: Португалия — Украина прогноз букмекеров на матч

Накануне встречи Факты ICTV предлагают вам сравнить вторых половинок футболистов “европейских бразильцев” и “сине-желтых”. Именно их любимые сегодня могут выйти на поле.

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