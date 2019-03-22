PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт

Португалія vs Україна: чиї дівчата та дружини спокусливіші? (ГОЛОСУВАННЯ)

Перед стартовим матчем збірної України та Португалії у відборі на Євро-2020 Факти ICTV запустили голосування і пропонують оцінити других половинок футболістів.

Португалія vs Україна: чиї дівчата та дружини спокусливіші? (ГОЛОСУВАННЯ)

Збірна України стартує у відборі на чемпіонат Європи 2020 матчем проти збірної Португалії у Лісабоні. Зустріч команд відбудеться на стадіоні Естадіо да Луж 22 березня о 21.45.

Португальці та українці під час жеребкування потрапили до групи В, де окрім них також є команди Люксембурга, Сербії та Литви. Щодо сьогоднішнього поєдинку, то тренерські штаби Андрія Шевченка та Фернанду Сантуша вже визначилися з офіційними заявками на гру.

Читайте: Португалія — Україна: прогноз букмекерів на матч

Напередодні зустрічі Факти ICTV пропонують вам порівняти других половинок футболістів “європейських бразильців” та “синьо-жовтих”. Саме їхні кохані сьогодні можуть вийти на поле.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Зінченко: Якщо Бернарду спробує мене обіграти – приїде в Сіті без ніг
Португалія — Україна: прогноз букмекерів на матч
Збірна України опублікувала заявку на гру з Португалією
Де дивитися Португалія — Україна
Португалія — Україна: онлайн-трансляція матчу
Збірна України прогулялася Лісабоном перед стартом у відборі на Євро-2020
Воробей: Шанси у нашої збірної є, Роналду вже не той
Відбір на Євро-2020. Збірна України прибула до Португалії
Завантаження...
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка