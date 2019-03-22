Перед стартовим матчем збірної України та Португалії у відборі на Євро-2020 Факти ICTV запустили голосування і пропонують оцінити других половинок футболістів.

Збірна України стартує у відборі на чемпіонат Європи 2020 матчем проти збірної Португалії у Лісабоні. Зустріч команд відбудеться на стадіоні Естадіо да Луж 22 березня о 21.45.

Португальці та українці під час жеребкування потрапили до групи В, де окрім них також є команди Люксембурга, Сербії та Литви. Щодо сьогоднішнього поєдинку, то тренерські штаби Андрія Шевченка та Фернанду Сантуша вже визначилися з офіційними заявками на гру.

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Напередодні зустрічі Факти ICTV пропонують вам порівняти других половинок футболістів “європейських бразильців” та “синьо-жовтих”. Саме їхні кохані сьогодні можуть вийти на поле.