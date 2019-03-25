Манчестер Сити представил ограниченную серию футболок, которые включают в себя все варианты формы горожан за последние 6 лет.

Манчестер Сити представил нестандартную форму, смешав дизайны разных сезонов.

Футболку смиксовали из девяти лучших комплектов, которые создали в Nike за время шестилетнего сотрудничества клуба с брендом. Со следующего сезона горожане будут выступать в форме от бренда Puma.

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Форму представили футболисты манчестерского клуба Фил Фоден, Джон Стоунз и Кевин де Брюйне.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Manchester City (@mancity) 25 Бер 2019 р. о 2:00 PDT

Горожане оденут эту футболку во время разминки перед выездным матчем 32-го тура АПЛ против Фулхэма, который состоится в субботу, 30 марта.

Напомним, Манчестер Сити разгромил Шальке со счетом 7:0 и вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов.

Фото: Manchester City