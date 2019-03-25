Манчестер Сіті представив обмежену серію футболок, які включають у себе всі варіанти форми містян за останні 6 років.

Манчестер Сіті презентував нестандартну форму, змішавши дизайни різних сезонів.

Футболку зміксували з дев’яти найкращих комплектів, які створили в Nike за час шестирічної співпраці клубу з брендом. З наступного сезону містяни виступатимуть у формі від бренду Puma.

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Форму представили футболісти манчестерського клубу Філ Фоден, Джон Стоунс та Кевін де Брюйне.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Manchester City (@mancity) 25 Бер 2019 р. о 2:00 PDT

Містяни одягнуть цю футболку під час розминки перед виїздним матчем 32-го туру АПЛ проти Фулгема, який відбудеться у суботу, 30 березня.

Нагадаємо, Манчестер Сіті розгромив Шальке з рахунком 7:0 і вийшов в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

Фото: Manchester City