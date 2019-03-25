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Отбор на Евро-2020: Германия на выезде бьет Нидерланды

Германия на последних минутах вырвала победу у сборной Нидерландов в отборе на Евро-2020.

Отбор на Евро-2020: Германия на выезде бьет Нидерланды

В матче отбора на Евро-2020 Германия на выезде одержала победу над Нидерландами со счетом 3:2.

Еще в первом тайме Сане и Гнабри продемонстрировали преимущество немецкой машины, забив два гола. К слову, гол последнего получился настоящим шедевром. Гнабри с фланга сместился в центр, убрал двух соперников и положил мяч в “девятку”.

Нидерланды смогли быстро отыграть один гол – сделал это Де Лигт, который великолепно сыграл головой. А уже на 64-й минуте Депай сравнял счет.

Читайте: Отбор на Евро-2020: календарь и результаты матчей

Последнее слово все же было за Германией. Шульц выбрал нижний угол и безошибочно туда пробил.

Напомним, матч Украина – Португалия на отборе на Евро-2020 завершился ничьей.

Фото: Сборная Германии

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