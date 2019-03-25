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Відбір на Євро-2020: Німеччина на виїзді б’є Нідерланди

Німеччина на останніх хвилинах вирвала перемогу у збірної Нідерландів у відборі на Євро-2020.

Відбір на Євро-2020: Німеччина на виїзді б’є Нідерланди

У матчі відбору на Євро-2020 Німеччина на виїзді здобула перемогу над Нідерландами з рахунком 3:2.

Ще у першому таймі Сане та Гнабрі продемонстрували перевагу німецької машини, забивши два голи. До слова, гол останнього вийшов справжнім шедевром. Гнабрі з флангу змістився в центр, прибрав двох суперників і поклав м’яч у “дев’ятку”.

Нідерланди змогли швидко відіграти один гол – зробив це Де Лігт, який чудово зіграв головою. А вже на 64-й хвилині Депай зрівняв рахунок.

Читайте: Відбір на Євро-2020: календар та результати матчів

Останнє слово все ж було за Німеччиною. Шульц вибрав нижній кут і безпомилково туди пробив.

Нагадаємо, матч Україна – Португалія на відборі на Євро-2020 завершився нічиєю.

Фото: Збірна Німеччини

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