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В НБА баскетболист сломал ногу пополам во время матча

Баскетболист Портленда Юсуф Нуркич получил ужасную травму в матче НБА против Бруклина.

Юсуф Нуркич травма

В матче регулярного чемпионата НБА между Портлендом и Бруклином произошел ужасный эпизод.

Во втором овертайме, 24-летний центровой Портленда Юсуф Нуркич неудачно приземлился на ногу и остался на площадке, скорчившись от боли.

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Тренерский штаб Портленда заявил, что у баскетболиста диагностировали перелом. Боснийца отнеслись с площадки на носилках, после чего доставили в госпиталь.

До травмы Нуркич успел набрать 32 очка и сделать 16 подборов. Игра завершилась победой Портленда со счетом 148:144, который обеспечил себе выход в плей-офф НБА с четвертой строчки в Западной конференции.

Ранее голкипер футбольного клуба Уотфорд Понтус Дальберг получил серьезную травму головы на тренировке.

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