PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт

В НБА баскетболіст переламав ногу навпіл під час матчу

Баскетболіст Портленда Юсуф Нуркич отримав жахливу травму у матчі НБА проти Брукліна.

Юсуф Нуркич травма

У матчі регулярного чемпіонату НБА між Портлендом та Брукліном відбувся жахливий епізод.

У другому овертаймі, 24-річний центровий Портленда Юсуф Нуркич невдало приземлився на ногу і залишився на майданчику, скорчившись від болю.

Читайте: Голкіпер Наполі отримав травму голови і втратив свідомість у матчі Серії А

Тренерський штаб Портленда заявив, що у баскетболіста діагностували перелом. Боснійця віднесли з майданчика на ношах, після чого доставили до госпіталю.

До травми Нуркич встиг набрати 32 очки і зробити 16 підбирань. Гра завершилася перемогою Портленда з рахунком 148:144, який забезпечив собі вихід у плей-оф НБА з четвертої сходинки у Західній конференції.

Раніше голкіпер футбольного клубу Вотфорд Понтус Дальберг отримав серйозну травму голови на тренуванні.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Дивом вижив: у Києві однорічний хлопчик провалився у відкритий люк
Товстун-хореограф запалив з чирлідершами на паркеті та сів на шпагат
Я поб’ю тебе і твою дружину! Зірка НБА погрожував фанату під час матчу
Володар кінопремії Оскар міг стати професійним баскетболістом
Два дні проплакав! Неймар розповів про травму
Команда ЛеБрона Джеймса перемогла в Матчі всіх зірок НБА
Лейкерс обміняли Святослава Михайлюка
Матч всіх зірок НБА-2019: стали відомі стартові склади
Завантаження...
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка