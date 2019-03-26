Баскетболіст Портленда Юсуф Нуркич отримав жахливу травму у матчі НБА проти Брукліна.

У матчі регулярного чемпіонату НБА між Портлендом та Брукліном відбувся жахливий епізод.

У другому овертаймі, 24-річний центровий Портленда Юсуф Нуркич невдало приземлився на ногу і залишився на майданчику, скорчившись від болю.

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Тренерський штаб Портленда заявив, що у баскетболіста діагностували перелом. Боснійця віднесли з майданчика на ношах, після чого доставили до госпіталю.

Jusuf Nurkic suffers GRUESOME injury! Prayers up pic.twitter.com/pGywtldAw2 — Basketball Forever (@Bballforeverfb) 26 марта 2019 г.

До травми Нуркич встиг набрати 32 очки і зробити 16 підбирань. Гра завершилася перемогою Портленда з рахунком 148:144, який забезпечив собі вихід у плей-оф НБА з четвертої сходинки у Західній конференції.

Раніше голкіпер футбольного клубу Вотфорд Понтус Дальберг отримав серйозну травму голови на тренуванні.