Голкипер сборной Украины Андрей Пятов попал в пятерку лучших всех игроков национальных команд по версии УЕФА.
Вратарь сборной Украины и донецкого Шахтера Андрей Пятов попал в топ-5 лучших игроков национальных команд в рейтинге УЕФА.
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Капитан украинской сборной занял четвертую позицию. Первая ступень рейтинга за капитаном сборной Испании и Реала Серхио Рамосом, который записал на свой счет решающий гол в ворота сборной Норвегии в матче 1-го тура отбора на чемпионат Европы 2020 года.
Топ-5 лучших игроков сборных по версии УЕФА:
- Серхио Рамос (Испания)
- Вирджил ван Дейк (Нидерланды)
- Харис Сеферович (Швейцария)
- Андрей Пятов (Украина)
- Антуан Гризманн (Франция)
Напомним, в первом туре сборная Украины сыграла вничью с Португалией, а вратарь Андрей Пятов был признан лучшим игроком матча.