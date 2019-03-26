Голкипер сборной Украины Андрей Пятов попал в пятерку лучших всех игроков национальных команд по версии УЕФА.

Вратарь сборной Украины и донецкого Шахтера Андрей Пятов попал в топ-5 лучших игроков национальных команд в рейтинге УЕФА.

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Капитан украинской сборной занял четвертую позицию. Первая ступень рейтинга за капитаном сборной Испании и Реала Серхио Рамосом, который записал на свой счет решающий гол в ворота сборной Норвегии в матче 1-го тура отбора на чемпионат Европы 2020 года.

Топ-5 лучших игроков сборных по версии УЕФА:

Серхио Рамос (Испания)

Вирджил ван Дейк (Нидерланды)

Харис Сеферович (Швейцария)

Андрей Пятов (Украина)

Антуан Гризманн (Франция)

Напомним, в первом туре сборная Украины сыграла вничью с Португалией, а вратарь Андрей Пятов был признан лучшим игроком матча.