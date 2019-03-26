Голкіпер збірної України Андрій Пятов потрапив до п’ятірки найкращих граців національних команд за версією УЄФА.

Воротар збірної України та донецького Шахтаря Андрій Пятов потрапив до топ-5 найкращих гравців національних команд у рейтингу УЄФА.

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Капітан української збірної посів четверту позицію. Першу сходинка рейтингу за капітан збірної Іспанії та Реала Серхіо Рамосом, який записав на свій рахунок вирішальний гол у ворота збірної Норвегії у матчі 1-го туру відбору на чемпіонат Європи 2020 року.

Топ-5 найкращих гравців збірних за версією УЄФА:

Серхіо Рамос (Іспанія)

Вірджил ван Дейк (Нідерланди)

Харіс Сеферович (Швейцарія)

Андрій Пятов (Україна)

Антуан Грізманн (Франція)

Нагадаємо, у першому турі збірна України зіграла внічию з Португалією, а воротар Андрій Пятов був визнаний найкращим гравцем матчу.