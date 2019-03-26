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Пятов увійшов у топ-5 найкращих гравців збірних за версією УЄФА

Голкіпер збірної України Андрій Пятов потрапив до п’ятірки найкращих граців національних команд за версією УЄФА.

Андрей Пятов

Воротар збірної України та донецького Шахтаря Андрій Пятов потрапив до топ-5 найкращих гравців національних команд у рейтингу УЄФА.

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Капітан української збірної посів четверту позицію. Першу сходинка рейтингу за капітан збірної Іспанії та Реала Серхіо Рамосом, який записав на свій рахунок вирішальний гол у ворота збірної Норвегії у матчі 1-го туру відбору на чемпіонат Європи 2020 року.

Топ-5 найкращих гравців збірних за версією УЄФА:

  • Серхіо Рамос (Іспанія)
  • Вірджил ван Дейк (Нідерланди)
  • Харіс Сеферович (Швейцарія)
  • Андрій Пятов (Україна)
  • Антуан Грізманн (Франція)

Нагадаємо, у першому турі збірна України зіграла внічию з Португалією, а воротар Андрій Пятов був визнаний найкращим гравцем матчу.

Джерело: Marca

Фото: Dreamstime

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