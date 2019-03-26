ФФУ не нарушила статью устава ФИФА по использованию натурализованных футболистов.

Португальское издание Mais Futebol считает, что Украина, возможно, нарушила статью 7 устава ФИФА, касательно натурализации Жуниора Мораеса, который сыграл за сборную Украины после получения гражданства.

В уставе организации указано, что футболист должен непрерывно прожить не менее 5 лет на территории страны, в которой он получил новое гражданство.

Читайте: Отбор на Евро-2020: календарь и результаты матчей

Спортивные юристы отмечают, что при определении прожитых лет ФИФА полагается на нормы местного законодательства. А согласно законам Украины, непрерывным годом проживания на территории страны является 183 дня в году.

Когда Мораес выступал в Китае в аренде, он в сумме того года провел более 183 дня на территории Украины, а следовательно нарушения не было.

Ранее Факты ICTV писали, что сборная Украины может получить техническое поражение в матчах отбора на Евро-2020 с Португалией и Люксембургом за нарушения правил натурализации Жуниора Мораеса.

Фото: ФФУ

Источник: Betnews365