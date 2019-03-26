Факты ICTV предлагают ознакомиться с результатами и расписанием матчей отбора на Евро-2020.

Отборочный этап на чемпионат Европы 2020 года стартует 21 марта и продлится до ноября 2019 года.

Сборная Украины попала в группу В вместе с командами Португалии, Сербии, Литвы и Люксембурга.

Читайте: Календарь сборной Украины в отборе на Евро-2020

Подопечные Андрея Шевченко начнут отбор с выездного матча против действующих чемпионов Европы Португалии 22 марта 2019, а завершат выездным поединком против сборной Сербии 17 ноября 2019.

Группа А

№ Команда И В Н П З П О 1. Англия 2 2 0 0 10 1 6 2. Болгария 2 0 2 0 2 2 2 3. Косово 1 0 1 0 1 1 1 4. Черногория 2 0 1 1 2 6 1 5. Чехия 1 0 0 1 0 5 0

1 тур. 22.03 2 тур. 25.03 19:00 Болгария 1:1 Черногория 21:45 Косово 1:1 Болгария 21:45 Англия 5:0 Чехия 21:45 Черногория 1:5 Англия

Группа В

№ Команда И В Н П З П О 1. Украина 2 1 1 0 2 1 4 2. Люксембург 2 1 0 0 3 3 3 3. Португалия 2 0 2 0 1 1 2 4. Сербия 1 0 1 0 1 1 1 5. Литва 1 0 0 1 1 2 0

1 тур. 22.03 2 тур. 25.03 21:45 Люксембург 2:1 Литва 21:45 Люксембург 1:2 Украина 21:45 Португалия 0:0 Украина 21:45 Португалия 1:1 Сербия

Группа С

№ Команда И В Н П З П О 1. Сев.Ирландия 2 2 0 0 4 1 6 2. Германия 1 1 0 0 3 2 3 3. Нидерланды 2 1 0 0 6 3 3 4. Эстония 1 0 0 1 0 2 0 5. Беларусь 2 0 0 2 1 6 0

1 тур. 21.03 2 тур. 24.03 21:45 Нидерланды 4:0 Беларусь 21:45 Нидерланды 2:3 Германия 21:45 Сев.Ирландия 2:0 Эстония 21:45 Сев.Ирландия 2:1 Беларусь

Группа D

№ Команда И В Н П З П О 1. Швейцария 1 1 0 0 2 0 3 2. Ирландия 1 1 0 0 1 0 3 3. Дания 0 0 0 0 0 0 0 4. Гибралтар 1 0 0 1 0 1 0 5. Грузия 1 0 0 1 0 2 0

1 тур. 23.03 2 тур. 26.03 16:00 Грузия 0:2 Швейцария 21:45 Ирландия _:_ Грузия 19:00 Гибралтар 0:1 Ирландия 21:45 Швейцария _:_ Дания

Группа E

№ Команда И В Н П З П О 1. Словакия 2 1 0 1 2 1 3 2. Уэльс 1 1 0 0 1 0 3 3. Венгрия 2 1 0 1 2 3 3 4. Хорватия 2 1 0 1 3 3 3 5. Азербайджан 1 0 0 1 1 2 0

1 тур. 21.03 2 тур. 24.03 21:45 Хорватия 2:1 Азербайджан 16:00 Уэльс 1:0 Словакия 21:45 Словакия 2:0 Венгрия 19:00 Венгрия 2:1 Хорватия

Группа F

№ Команда И В Н П З П О 1. Швеция 1 1 0 0 2 1 3 2. Испания 1 1 0 0 2 1 3 3. Мальта 1 1 0 0 2 1 3 4. Румыния 1 0 0 1 1 2 0 5. Норвегия 1 0 0 1 1 2 0 6. Фарерские о-ва 1 0 0 1 1 2 0

1 тур. 23.03 2 тур. 26.03 19:00 Мальта 2:1 Фареры 21:45 Мальта _:_ Испания 19:00 Швеция 2:1 Румыния 21:45 Норвегия _:_ Швеция 21:45 Испания 2:1 Норвегия 21:45 Румыния _:_ Фареры

Группа G

№ Команда И В Н П З П О 1. Польша 2 2 0 0 3 0 6 2. Израиль 2 1 1 0 5 3 4 3. Македония 2 1 1 0 4 2 4 4. Словения 2 0 2 0 2 2 2 5. Австрия 2 0 0 2 2 5 0 6. Латвия 2 0 0 2 1 5 0

1 тур. 22.03 2 тур. 25.03 21:45 Австрия 0:1 Польша 19:00 Израиль 4:2 Австрия 21:45 Израиль 1:1 Словения 21:45 Польша 2:0 Латвия 21:45 Македония 3:1 Латвия 21:45 Словения 1:1 Македония

Группа H

№ Команда И В Н П З П О 1. Франция 2 2 0 0 8 1 6 2. Турция 2 2 0 0 6 0 6 3. Албания 2 1 0 1 3 2 3 4. Исландия 2 1 0 1 2 4 3 5. Андорра 2 0 0 2 0 5 0 6. Молдова 2 0 0 2 1 8 0

1 тур. 22.03 2 тур. 25.03 21:45 Албания 0:2 Турция 19:00 Турция 4:0 Молдова 21:45 Андорра 0:2 Исландия 21:45 Андорра 0:3 Албания 21:45 Молдова 1:4 Франция 21:45 Франция 4:0 Исландия

Группа I

№ Команда И В Н П З П О 1. Бельгия 2 2 0 0 5 1 6 2. Кипр 2 1 0 1 5 2 3 3. Россия 2 1 0 1 3 3 3 4. Казахстан 2 1 0 1 3 4 0 5. Шотландия 2 1 0 1 2 3 0 6. Сан-Марино 2 0 0 2 0 7 0

1 тур. 21.03 2 тур. 24.03 17:00 Казахстан 3:0 Шотландия 16:00 Казахстан 0:4 Россия 19:00 Кипр 5:0 Сан-Марино 19:00 Сан-Марино 0:2 Шотландия 21:45 Бельгия 3:1 Россия 21:45 Кипр 0:2 Бельгия

Группа J

№ Команда И В Н П З П О 1. Италия 1 1 0 0 2 0 3 2. Греция 1 1 0 0 2 0 3 3. Босния и Герцеговина 1 1 0 0 2 1 3 4. Армения 1 0 0 1 1 2 0 5. Лихтенштейн 1 0 0 1 0 2 0 6. Финляндия 1 0 0 1 0 2 0

1 тур. 23.03 2 тур. 26.03 21:45 Италия 2:0 Финляндия 19:00 Армения _:_ Финляндия 21:45 Босния и Герцеговина 2:1 Армения 21:45 Босния и Герцеговина _:_ Греция 21:45 Лихтенштейн 0:2 Греция 21:45 Италия _:_ Лихтенштейн

Также Факты ICTV предлагают ознакомиться с результатами всех матчей Лиги наций.