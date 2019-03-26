ФФУ не порушила статтю уставу ФІФА щодо використання натуралізованих футболістів.

Португальське видання Mais Futebol вважає, що Україна, можливо, порушила статтю 7 уставу ФІФА, щодо натуралізації Жуніора Мораеса, який зіграв за збірну України після отримання громадянства.

В уставі організації зазначено, що футболіст повинен безперервно прожити щонайменше 5 років на території країни, в якій він отримав нове громадянство.

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Спортивні юристи зазначають, що при визначенні прожитих років ФІФА схиляється на норми місцевого законодавства. А згідно з законами України, безперервним роком проживання на території країни є 183 дні на рік.

Коли Мораес виступав у Китаї в оренді, він у суммі того року провів понад 183 дні на території України, а отже порушення не було.

Раніше Факти ICTV писали, що збірна України може отримати технічну поразку у матчах відбору на Євро-2020 з Португалією та Люксембургом через порушення правил натуралізації Жуніора Мораеса.

Фото: ФФУ

Джерело: Betnews365