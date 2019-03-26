Сборная Украины может получить техническое поражение в матчах отбора на Евро-2020 с Португалией и Люксембургом за нарушения правил натурализации Жуниора Мораеса.

Федерация футбола Португалии считает, что натурализация Жуниора Мораеса состоялась с нарушениями, поскольку футболист не прожил в Украине пять лет подряд.

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Представители португальцев вскоре намерены обратиться в ФИФА, чтобы организация проанализировала соблюдение всех правил натурализации бразильца. В случае, если организация найдет нарушения, то сине-желтым будет угрожать техническое поражение в матчах, где принимал участие Жуниор.

Мораес прибыл в Украину в июне 2012 года и покинул Украину в 2017 году, перейдя в китайский клуб Тяньцзинь Тэда. Таким образом, Мораес прожил в Украине непрерывно только 4 года и 8 месяцев.

Напомним, Мораес получил украинское гражданство перед стартовыми матчами сборной Украины в квалификации на Евро-2020 и был вызван в национальную команду.

Фото: ФФУ

Источник: Mais Futebol