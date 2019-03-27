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Факты / Спорт

Мораес прокомментировал скандал вокруг своей натурализации

Форвард сборной Украины и донецкого Шахтера Жуниор Мораес прокомментировал возможное нарушение ФФУ правил ФИФА по натурализации футболиста.

Жуниор Мораес сборная Украины

Форвард сборной Украины и донецкого Шахтера Жуниор Мораес убежден, что Украине ничего не угрожает из-за его участие в матчах отбора к Евро-2020 против Португалии и Люксембурга.

— Я думаю, все нормально. В Федерации все проверили, прежде чем я вышел играть за сборную Украины, – отметил Мораес.

Напомним, 26 марта португальские СМИ привели шума, ФФУ нарушила правила ФИФА при натурализации игрока и теперь сине-желтым грозит техническое поражение в двух отборочных матчах.

Читайте: Украина не нарушила нормы ФИФА при натурализации Мораеса – юристы

Позже свои претензии выразила Федерация футбола Люксембурга и заявила, что готовит жалобу в УЕФА с требованием засчитать Украине техническое поражение.

ФотоФФУ

Источник: Сегодня

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