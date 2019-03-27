Форвард збірної України та донецького Шахтаря Жуніор Мораес прокоментував можливе порушення ФФУ правил ФІФА щодо натуралізації футболіста.

Форвард збірної України та донецького Шахтаря Жуніор Мораес переконаний, що Україні нічого не загрожує через його участь у матчах відбору до Євро-2020 проти Португалії та Люксембургу.

— Я думаю, все нормально. У Федерації все перевірили, перш ніж я вийшов грати за збірну України, – зазначив Мораес.

Нагадаємо, 26 березня португальські ЗМІ навели шуму, що ФФУ порушила правила ФІФА при натуралізації гравця і тепер синьо-жовтим загрожує технічна поразка у двох відбіркових матчах.

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Пізніше свої претензії висловила Федерація футболу Люксембургу і заявила, що готує скаргу до УЄФА з вимогою зарахувати Україні технічну поразку.

Фото: ФФУ