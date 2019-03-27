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Мораес прокоментував скандал щодо своєї натуралізації

Форвард збірної України та донецького Шахтаря Жуніор Мораес прокоментував можливе порушення ФФУ правил ФІФА щодо натуралізації футболіста.

Жуниор Мораес сборная Украины

Форвард збірної України та донецького Шахтаря Жуніор Мораес переконаний, що Україні нічого не загрожує через його участь у матчах відбору до Євро-2020 проти Португалії та Люксембургу.

— Я думаю, все нормально. У Федерації все перевірили, перш ніж я вийшов грати за збірну України, – зазначив Мораес.

Нагадаємо, 26 березня португальські ЗМІ навели шуму, що ФФУ порушила правила ФІФА при натуралізації гравця і тепер синьо-жовтим загрожує технічна поразка у двох відбіркових матчах.

Читайте: Україна не порушила норми ФІФА при натуралізації Мораеса – юристи

Пізніше свої претензії висловила Федерація футболу Люксембургу і заявила, що готує скаргу до УЄФА з вимогою зарахувати Україні технічну поразку.

ФотоФФУ

Джерело: Сегодня

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